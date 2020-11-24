بايدن يرشح رئيسة مجلس الاحتياطي السابقة جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة

A + A -

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة.

ونسبت الصحيفة تقريرها إلى أشخاص على دراية بالقرار.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الخميس، إن جانيت يلين رئيسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السابقة وراجورام راجان المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي تراجعا عن التقدم لشغل منصب محافظ بنك إنجلترا بسبب الاضطراب السياسي الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتستعد ولاية ميشيغان للتصديق على نتائجها اليوم، ومن المرجح أن تتخذ ولاية بنسلفانيا نفس الخطوة.

وخسر الجمهوري ترامب في تلك الولايتين الحاسمتين خلال الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه يرفض الإقرار بالهزيمة وشرع في خوض معركة قضائية لإلغاء النتائج هناك وفي ولايات أخرى في أنحاء البلاد.

وقد تكون آمال ترامب في منع الديمقراطي بايدن من تولي منصب الرئاسة، في 20 يناير/ كانون الثاني، محكوم عليها بالفشل إذا صدقت ميشيغان وبنسلفانيا على نتائجهما، مما سيؤكد فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في تلك الولايتين وعددها 36. وحصل بايدن إجمالا على 306 أصوات بزيادة 36 عن العدد المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.