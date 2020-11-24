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4 دول تكشف عن مواعيد حملات التطعيم ضد كورونا

24
NOVEMBER
2020
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مع إعلان 3 شركات غربية عن تطوير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى جانب شركات أخرى من روسيا والصين، وإعلان شركة أخرى عن تطوير علاج للفيروس، بدأت تتكشف خطوات الدول للعودة إلى الحياة الطبيعية.
 
فقد أعلنت 4 دول حتى الآن، عن خططها للبدء ببرامج تطعيم في بلدانها، بحيث يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل، بحسب ما أعلن كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19 في البيت الأبيض، منصف السلاوي.
 
ووفقا للتقارير، فإن 3 من هذه الدول الأربعة ستبدأ عمليات التلقيح والتطعيم لمواطنيها في وقت مبكر من ديسمبر، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
 
فقد كشف منصف السلاوي، وهو رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح كورونا، عن موعد تطعيم الأميركيين ضد وباء كوفيد-19، مشيرا، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها بحلول مايو 2021.
 
وأوضح السلاوي أن موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض، يعني إمكانية تلقيح الأميركيين بحلول منتصف ديسمبر، وأنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف من الأميركيين بحلول مايو القادم.
 
أما في بريطانيا، فقد نقلت تقارير صحفية عن مصادر حكومية، أنه تم إبلاغ هيئة الصحة الوطنية البريطانية بأن تكون جاهزة لإدارة برامج التطعيم بحلول الأول من ديسمبر.
 
غير أن وزارة الصحة البريطانية رفضت التعليق على موعد إعطاء اللقاحات الأولى.
 
وكانت بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك، وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.
 
 ومع إعلان أسترازينيكا عن نتائج اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، فإنه من المنتظر أن تحقق مساعيها في توفير اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من مواطنيها في ديسمبر.
 
وكانت ألمانيا حددت، أمس الأحد، مواعيد بدء برامج التطعيم ضد الفيروس، الذي أصاب أكثر من 58 مليون إنسان وتسبب بوفاة نحو 1.4 مليون شخص.
 
فقد نقل عن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قوله إن بلاده قد تبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 شهر ديسمبر المقبل.
 
وأضاف سبان، في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.. وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".
 
وأوضح سبان أنه سيطلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أن "هذا يسير على ما يرام".
 
وأكد الوزير الألماني أن بلاده حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.
 
كذلك أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، أنها ستبدأ عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك في يناير المقبل.
 
فقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأحد، إن مدريد ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، ويتوقع أن تتم تغطية قطاع كبير من السكان في غضون 6 أشهر.
وتخطط إسبانيا لتطعيم ربع سكانها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
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