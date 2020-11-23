بايدن أعلن عن سلسلة تعيينات مرتقبة في إدارته

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يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين كلا من، توني بلينكين في منصب وزير الخارجية، وليندا توماس غرينفيلد في منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم المقر السياسي أندرو بيتس، يوم الاثنين، في تغريدة له على "تويتر": "اختار جو بايدن أشخاصا متمرسين وموثوق بهم في الأزمات لفريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية".

وأضاف: "توني بلينكين - وزير الخارجية، وأليخاندرو مايوراكس في وزارة الأمن الوطني، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري لشؤون المناخ، وجيك سوليفان كمستشار للأمن القومي".