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كل ما نعرفه عن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19

23
NOVEMBER
2020
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انضمت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.
 
وقالت أسترازينيكا، في بيان نشر الاثنين، أن اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 70 في المئة للوقاية من المرض.
 
وهي نسبة أقل إقناعا من لقاحي فايزر/بيونتك وموديرينا اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95 في المئة، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك 5"، والتي قالت إنها تصل إلى 92 في المئة.
 
غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض.
 
ولكن ما يميز لقاح أسترازينيكا هو أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.
 
يشار إلى أن لقاح فايزر/بيونتك يحتاج إلى تخزينه عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، في حين أن لقاح موديرينا يمكن حفظه في درجات حرارة تناسب الثلاجات العادية، أي بين 2 و8 درجات.
 
وتعتبر الشركة في البيان أن لقاحها "فعال بشكل كبير" للوقاية من المرض، خصوصا أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأية أنواع حادة من المرض ولم ينقل أحد إلى المستشفى، كما أفادت فرانس برس.
 
 وتتعلق النتائج الأولية بتجارب تشمل أكثر من 20 ألف شخص بينهم 131 أُصيبوا بالمرض.
 
في التفاصيل، ترتفع فعالية اللقاح لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثمّ بعد شهر جرعة كاملة، وتتراجع الفعالية إلى 62 في المئة لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
ولا تعطي مجموعة الأدوية مزيدا من التفاصيل لشرح هذا الفارق في الفعالية.
 
في المجمل، تشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق على 60 ألف شخص في العالم، وأُجريت أيضا في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأميركا اللاتينية.
 
وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية.
 
ونقل البيان عن مدير عام أسترزينيكا، باسكال سوريو، قوله إن بفضل "سلسلة توريد بسيطة"، سيكون اللقاح "متاحا ومتوفرا في كافة أنحاء العالم"، وفقا لفرانس برس.
 
وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوفرة في العام 2021.
 
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" إنه "سعيد جدا" بهذا النبأ الذي يعتبر "مشجعا".
 
وأضاف "من المهم أن تدرس الهيئة الناظمة المستقلة (في بريطانيا)، الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، المعطيات وتتحقق من أن (اللقاح) فعّال وآمن" مشيرا إلى أن "هذا اللقاح الذي تم تطويره في بريطانيا أسهل للتخزين من لقاح فايز لأنه لا يحتاج إلى الحفظ في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر".
 
ويتوقع أن يكون سعر لقاح أسترازينيكا أرخص من سعري اللقاحين المنافسين، إذ يقدر سعر لقاح فايزر بحوالي 40 دولارا، في حين يقدر سعر لقاح موديرنا بحوالي 27 دولارا.
Skynews
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