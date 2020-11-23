ترامب يهاجم وسائل الإعلام بسبب قمة العشرين

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام لأنها لم تغط خطابه خلال اجتماع قمة العشرين.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "لقد وصلت للتو إلى اجتماع قمة العشرين عن بعد. كنت هنا أمس أيضًا (في وقت مبكر)، لكن بعض وسائل الإعلام الكاذبة فشلت في الإبلاغ عنه بدقة، كالعادة. خطابي متاح (قالوا إنني لم ألق خطابًا).

وأعرب الرئيس الأمريكي، يوم أمس السبت، عن تطلعه للعمل في المستقبل مع قادة الدول المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين.

وتعقد القمة في وقت يواجه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها.

كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة وتراجع الاقتصاد العالمي.