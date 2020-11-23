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بريطانيا تجهز خطة جديدة بشأن العزل الذاتي وتحدد موعد إلغاء الحجر نهائيا

23
NOVEMBER
2020
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كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة بصدد إعلان تدابير جديدة بشأن العزل الذاتي الخاص بفيروس كورونا، وتحديد موعد انتهاء الحجر الصحي في البلاد.
 
وبحسب صحيفة "تليغراف"، فإن الحكومة البريطانية ستعلن، اليوم الاثنين، أن العزل الذاتي لن يكون ضروريا بعد الآن لمن خالطوا أناسا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.
 
وأضافت الصحيفة، إنه سيُطلب من الأشخاص الذين خالطوا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام، وسيُسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.
 
وأشارت إلى، أن "الوزراء سيقولون إنه سيتم إلغاء النظام الحالي الذي يلزم الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على مستوى البلاد في يناير/ كانون الثاني في حالة نجاح الخطط التجريبية".
 
وأوضحت الصحيفة، أن "وزير النقل البريطاني سيعلن اليوم أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد، حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب".
 
ونوهت الصحيفة بأن "القيود ستُخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام، إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد".
 
وأردفت، أنه "سيتم سن النظام الجديد في 15 أو 16 ديسمبر/كانون الأول مع إخراج الناس من الحجر الصحي بمجرد حصولهم على نتائج الاختبارات".
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