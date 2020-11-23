لهذا السبب... تقليص مراسم تنصيب بايدن

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أعلن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد أن مراسم التنصيب سوف تختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال رون كلين المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد...من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير/ كانون الثاني لكنه لم يقدم تفاصيل، بحسب "رويترز".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، ذكرت أنه يمكن لزوار مبنى البيت الأبيض بالفعل رؤية الاستعدادات الجارية لحفل 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكدت الصحيفة أن طائرات هليكوبتر ستحلق على ارتفاع منخفض في أنحاء المدينة في إطار احتياطات أمنية مشددة.

قال بايغ والتز، المتحدث باسم لجنة الكونجرس المشتركة لحفلات التنصيب، إن أعمال التحضير للحفل تتم مع التفكير في أنه من الأسهل تقليص حجمها، إذا كان تفشي الوباء يجعل ذلك ضروريًا، بدلاً من التوسع.

وصوتت اللجنة على عقد مراسم التنصيب على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول، وهو تقليد بدأ في عهد رونالد ريغان.