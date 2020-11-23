أنتوني بلينكن.. وزيرا للخارجية في إدارة جو بايدن

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ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر لم تحددها أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية حيث من المقرر الإعلان عن إدارة بايدن يوم غد الثلاثاء.

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكن هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وقال مساعدو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن يوم الخميس إنه اختار وزيرا للخزانة. وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وكان قد أشار حلفاء لبايدن أيضا إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس والدبلوماسي المخضرم بلينكن من بين المرشحين.