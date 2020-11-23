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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية سراً

23
NOVEMBER
2020
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قالت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا الأحد.


وكان مدونون وصحافيون قد رصدوا طائرة قامت برحلة خاصة بين تل أبيب ومدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، وفقا لما غرد به المحرر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، آفي شارف، الإثنين.


ونقل المحرر كتب الصحافي أن الرحلة عادت إلى إسرائيل، بعد أن بقيت 5 ساعات في نيوم، مشيرا إلى أنها أقلعت في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي من تل أبيب قبل العودة للوجهة ذاتها في ظرف ساعات، فيما قامت الصحيفة الإسرائيلية بإعادة التغريد.


تأتي هذه الرحلة بعد أن وافقت السعودية على السماح للرحلات الجوية التي تكون الإمارات والبحرين طرفا فيها بعبور مجالها الجوي مهما كانت الوجهة الأخرى لهذه الرحلات.


وجاء القرار السعودي بعد إعلان الإمارات والبحرين إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي جعل الطائرات الإسرائيلية التي توجهت إلى أبوظبي والمنامة من عبور المجال الجوي السعودي.


وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، غادر مدينة نيوم الجديدة، عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتغريدة كتبها بومبيو على تويتر.


وقال بومبيو في التغريدة: "زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم. قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطا كبيرا من العلاقات التاريخية منذ أن وضع الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت مع الملك عبدالعزيز آل سعود أساس علاقاتنا قبل 75 عاما".


كانت الولايات المتحدة وسيطا في العلاقات العربية الإسرائيلية الجديدة، فيما كان يقول الرئيس ترامب إن دولا أخرى قد تنضم لاتفاقيات السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان مع الدولة الإسرائيلية.

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