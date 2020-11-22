آلاف الفرنسيين يحتجون على مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة

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شارك عدة آلاف في احتجاج بباريس على مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم.

وقال مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما أكد المعارضون إن مثل هذا القانون سينتهك حرية الصحافيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.

ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45 ألف يورو (53 ألف دولار) غرامة.

وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحافيون خلال الاحتجاج الذي نظم بميدان تروكاديرو في غرب باريس شعار "الكل يرغب في تصوير الشرطة" و"حرية" بينما وقف رجال شرطة تسلحوا بعتاد مكافحة الشغب في حالة تأهب حول الميدان.

وارتدى كثير من المحتجين السترات الصفراء التي كانت اسما لحركة بدأت موجة احتجاجات مناوئة للحكومة قبل عامين، ورفع البعض لافتات تقول "سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم".

ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت اتيان.