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بوتين: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول بلقاحاتها

22
NOVEMBER
2020
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة امس برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

بوتين:

التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم
يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها
سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل
زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم
على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات
لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم لكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحها
تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة
الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي

روسيا اليوم
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