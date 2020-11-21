ولاية أميركية تسقط في "فخ كورونا".. بفضيحة مدوية

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، أن حاكم ولاية ماريلاند استورد من كوريا الجنوبية وحدات اختبار لفيروس كورونا لم يتم استخدامها بعدما تبين لاحقا وجود عيوب فيها.



وقالت الصحيفة إن الحاكم، لاري هوغان، أنفق 9.46 ملايين دولار في أبريل لاستيراد 500 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا من كوريا الجنوبية.

وأضافت أنه بعدما تبين لاحقا أن الاختبارات تحتوي على عيوب، عمدت الولاية إلى دفع 2.5 مليون دولار إضافية لنفس الشركة مقابل 500 ألف وحدة اختبار بديلة، ودون إثارة القضية في العلن.وذكرت الصحيفة أن مختبر جامعة ماريلاند تخلى عن استخدام الاختبارات البديلة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية المشكوك فيها، لكن مختبرا خاصا يواصل استخدامها.

وتابعت أن مختبرات خاصة استخدمت نحو 370 ألفا من كمية الاختبارات البديلة.

وكان هوغان، الذي يعد من منتقدي الرئيس دونالد ترامب قد احتفى بوصول الاختبارات من كوريا الجنوبية في أبريل، مشيدا بمساعدة زوجته المولودة في كوريا الجنوبية في الحصول عليها.