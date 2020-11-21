إصابة ترامب الابن بكورونا.. وكشف حالته الصحية

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قال متحدث باسم نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الاختبارات أثبتت إصابة نجل ترامب بكوفيد-19 هذا الأسبوع على الرغم من أنه لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه "يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة".

وقال: "لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19".

ويأتي الإعلان عن إصابة دونالد جونيور (42 عاما) بالفيروس، بعد ساعات قليلة أيضا على إعلان إصابة أندرو جولياني، نجل رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، بكوفيد-19.

وأعلن دونالد ترامب في أوائل أكتوبر أن نتيجة اختبار كوفيد-19، الذي خضع له جاءت إيجابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زوجته ميلانيا.

وتم إدخاله لأيام عدة إلى مستشفى والتر ريد العسكري في إحدى ضواحي واشنطن، وبعد أيام قليلة، أعلنت السيدة الأولى أن ابنهما بارون أصيب أيضًا بفيروس كورونا.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، كما أنّها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها أكثر من 11 مليون إصابة، أي ما يقرب من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.