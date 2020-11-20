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مصادر صحفية: وزير الدفاع الأرميني بصدد الاستقالة والبديل جاهز

20
NOVEMBER
2020
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كشفت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأرمينية بصدد تعيين مستشار رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، فاغارشاك هاروتيونيان، وزيرا للدفاع الأرميني مكان ديفيد تونويان.
 
وذكرت صحيفة "أرافوت" الأرمينية أنه "وفقا للمعلومات والمصادر فإنه سيتم إعفاء وزير الدفاع الأرميني الحالي ديفيد تونويان وتعيين مستشار رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، فاغارشاك هاروتيونيان، في المنصب الذي كان يشغله بين عامي 1999 و2000".
 
ولم ترد أي تعليقات من وزارة الدفاع الأرمينية على المصادر الصحفية.
 
وتعرضت قيادة القوات المسلحة الأرمينية لانتقادات شديدة بسبب أدائها في الحرب الدائرة في منطقة قاره باغ.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، استقال كل من وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، ووزير حالات الطوارئ فيليكس تسولاكيان.
 
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ، في العاشر من الشهر الجاري.
 
وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
 
كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
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