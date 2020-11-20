المرتبة الثانية بعد أمريكا… إصابات كورونا في الهند تتجاوز 9 ملايين

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قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة إن الهند سجلت 45882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 9 ملايين.

ووصلت حصيلة الوفيات جراء المرض إلى 132162 شخصا، مع تسجيل 584 حالة وفاة جديدة خلال أمس الخميس، وتعافى أكثر من 8.4 مليون شخص في الهند منذ بداية الوباء.

تأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19، بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 جائحة في 11 مارس/آذار. وحتى الآن، أصيب أكثر من 56.8 مليون شخص بالفيروس عالميا، مع أكثر من 1.35 مليون حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.