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المتحدث العسكري المصري يكشف تفاصيل "انفجار سيناء"

19
NOVEMBER
2020
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كشف المتحدث العسكري المصري، مساء الخميس، عن تفاصيل انفجار سيناء الذي استهدف أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش.

وذكر المتحدث في بيان "حدث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كيلو متر دون وقوع أي إصابات أو خسائر وجارى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث".

وأشارت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء إلى أن مسلحين استهدفوا أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش، عاصمة المحافظة المصرية.

وأوضحت المصادر أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير خط الغاز القادم من القنطرة شرق بمنطقة سبيكة بمدينة بئر العبد، على بعد 35 كم من مدينة العريش.
وشوهدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد من مسافات بعيدة من جراء الانفجار، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإخطار شركة "غاسكو" المسئولة عن خطوط الغاز لغلق المحابس الرئيسية لتقليص حجم النيران المتصاعدة.

كما تم الدفع بقوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات، لمكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وسبق أن فجرت العناصر الإرهابية خط الغاز الطبيعي عدة مرات، عقب ثورة يناير 2011.

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان على تليغرام مسؤوليته عن تفجير خط الغاز دون تقديم أدلة.

 

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