living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدد سكان العالم 100 إنسان!

19
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مشعل السديري- الشرق الأوسط -

 

 أحدهم بسّط أعقد الأمور بكلمات مختصرة مفيدة، قائلاً لي وكأنه أراد أن يعطيني درساً في أصول الفهم، هل تعلم أن عدد سكان العالم قد بلغ إلى حد الآن (7.8) مليار؟! ولكن ومع ذلك إذا أراد شخص ما أن يختزل هذا الرقم إلى 100 شخص فقط، فسوف يكون توزيع السكان في القارات كالتالي...
(11) في أوروبا، (5) في أميركا الشمالية، (9) في أميركا الجنوبية، (15) في أفريقيا، (60) في آسيا، ومن ناحية اللغات فـ(12) شخصاً يتكلمون الصينية، و5 منهم يتحدثون الإسبانية، و5 منهم يتحدثون الإنجليزية، و3 يتكلمون العربية، و3 يتكلمون الهندية، و3 يتكلمون البرتغالية، و2 يتكلمان الروسية، و2 يتكلمان اليابانية، 62 يتحدثون بلغاتهم الخاصة.


وفي العالم (77) شخصاً لهم منازل خاصة، و(25) ليس لهم مكان للعيش فيه، و(21) يعانون من الإفراط في التغذية، و(63) لا يأكلون سوى وجبة واحدة، و(16) يعانون من سوء التغذية، وبعضهم من المجاعة.


و(48) شخصاً دخلهم اليومي أقل من (2) دولار أميركي، و(81) شخصاً لديهم مياه شرب نظيفة، و(13) شخصاً يفتقرون إلى مياه الشرب النقية أو مصادرهم المياه الملوثة.


وإذا أتينا للترف، فـ(75) شخصاً لديهم هواتف محمولة، و(25) ليس لديهم سوى أصواتهم وأياديهم، و(30) شخصاً لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، و(70) شخصاً لا يعلمون أصلاً ما هو الإنترنت.


أما من ناحية التعليم فـ(7) أشخاص فقط تلقوا التعليم الجامعي، و(93) لم تعتب اقدامهم دخول أي جامعة، و(83) يمكنهم القراءة والكتابة، و(17) شخصاً أمياً.


وإذا أتينا للديانات والمعتقدات فـ(33) هم مسيحيون، و(22) مسلمون، و(14) هندوس، و(7) أشخاص بوذيون، و(12) لهم معتقدات أخرى، (12) ليست لهم أي معتقدات.


أما بالنسبة للأعمار التي هي بيد الله سبحانه، فـ(26) إنساناً يعيشون أقل من 14 سنة، و66 ماتوا ما بين سن 15 و64. و(8) أشخاص فقط فوق 65 عاماً.


الخلاصة التي توصل لها ذلك الباحث الجهبذ، فهي تتمثل بالنصيحة التالية...


إذا كان لديك منزلك وتتناول وجباتك وتشرب الماء النظيف، ولديك هاتفك المحمول وتتصفح الإنترنت وتذهب إلى الكلية، فأنت في منطقة الامتياز التي هي (7 في المائة)، أما إذا كنت أيضاً فوق 65 سنة من عمرك، فعليك أولاً أن تشكر ربك على أن مدك بطول العمر، ثم لا بأس بعدها أن ترقص من شدّة الفرح، لأنك لم تكن من فئة الـ(93) شخصاً الذين سبقوك ركضاً إلى المقابر.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout