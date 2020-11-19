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مؤيدو ترامب في جورجيا: أوقفوا سرقة الانتخابات

19
NOVEMBER
2020
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انتهت الفترة المحددة لإعادة فرز أصوات انتخابات الرئاسة الأميركية في مقاطعات ولاية جورجيا الـ159، وذلك بعد استمرارها لستة أيام.
 
وقبل نهاية فترة إعادة الفرز بخمس ساعات قال مسؤولون في حكومة ولاية جورجيا إن نحو 6 آلاف صوت أضيفت إلى الأصوات المحتسبة، لكن ذلك لم يغير من نتيجة الانتخابات في الولاية بشكل كبير، إذ تقلص الفارق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن من نحو 14 ألف صوت إلى نحو 12800 صوت لصالح مرشح الديمقراطيين.
 
وأثار ظهور أصوات جديدة حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا سلطات الولاية التي يحكمها الجمهوري بريان كيمب.
 
وتظاهر العشرات من أنصار ترامب في مدينة أتلانتا عاصمة الولاية، مطالبين بوقف ما وصفوه بسرقة الانتخابات.
 
من جانبه نفى مكتب سكرتير الولاية الذي يشرف على عمليات إعادة الفرز ما تحدث عنه الحزب الجمهوري في الولاية من أن مراقبا من حملة ترامب اكتشف أن نحو 9 آلاف صوت لم يجر احتسابها خلال عملية الفرز الأولى.
 
ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية للفرز اليدوي بعد ظهر الخميس على أن تجري المصادقة عليها الجمعة.
 
جدير بالذكر أن ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن، ورفع عدة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، لمحاولة دعم مزاعمه عن تزوير واسع في عمليات التصويت.
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