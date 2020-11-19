فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

A + A -

قالت شركة "فايزر" التي أعلنت عن لقاح ناجح لفيروس كورونا المستجد، أنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على "اطلاع دائم" بشأن اللقاح وتوزيعه.

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في هذه العملية"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

والأحد الماضي، قال كبير موظفي بايدن، رون كلاين، إن الفريق الانتقالي يخطط للقاء شركة فايزر وصانعي اللقاحات الآخرين، في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب تعطيل عملية الانتقال الرسمية إلى إدارة جديدة.

وأضافت كاستيلو أن "فايزر" تحافظ على تواصل مستمر مع إدارة ترامب، وحكام الولايات، وكبار المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس، لافتا إلى أن فريق بايدن "جزء من هذا الجهد".

وتابعت: "نحن في منتصف مرحلة انتقالية ونتواصل مع كلا الجانبين".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت "فايزر"، إن لقاح كورونا الذي تطوره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".