الشرطة الألمانية استخدمت خراطيم المياه لفض تظاهرة في برلين رافضة لتدابير الاغلاق

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استخدمت الشرطة الألمانية، اليوم، خراطيم المياه لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون من دون وضع كمامات واقية في وسط برلين، للاحتجاج على التدابير الحكومية الهادفة الى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقبيل ذلك، أمرت الشرطة بفض التجمع الذي ضم 5 إلى 10 آلاف شخص قرب بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة بعدما طلبت منهم مرات عدة عبر مكبرات الصوت احترام التعليمات الصحية.



لكن بعد تحذيرات متكررة لم تلق آذانا صاغية للحشد بوجوب وضع الكمامات، قالت الشرطة إنها ستتخذ الاجراءات لفض التظاهرة و"توقيف المخالفين".



ومع تعرضهم لخراطيم المياه راح المتظاهرون يهتفون "العار! العار!" رافضين المغادرة.



واتهموا الحكومة بمحاولة فرض "نظام ديكتاتوري" مع إجراءات الإغلاق التي عززت خلال الشهر الحالي للجم الإصابات.



وحمل المتظاهرون ملصقات تظهر مسؤولين من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل بلباس المساجين كتب فيها "مذنب".