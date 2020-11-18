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"ترخيص طارئ".. "فايزر" تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

18
NOVEMBER
2020
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أعلن المدير العام لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، أن المجموعة الدوائية الأميركية ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام بدء عمليات التطعيم خلال كانون الأول المقبل.


وقال بورلا خلال مؤتمر نظّمه موقع ستاتنيوز "نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكّد المدير العام لفايزر أو ينفِ ما إذا كان تقديم الطلب سيتمّ هذا الأسبوع، علماً بأنه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني الجاري، أي هذا الأسبوع.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كوفيد-19. ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ما ظهرت لاحقاً بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته.

وفي أوروبا، تستخدم "وكالة الأدوية" إجراءً معجلاً يتيح لها إجراء عملية "تقييم متواصل" للبيانات المتعلقة بمدى فعالية أيّ لقاح أو دواء وسلامته فور صدور هذه البيانات وحتى قبل أن تقدّم الشركة المصنّعة طلب ترخيص رسمياً.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأميركية المدة التي ستستغرقها مراجعة البيانات المتعلّقة بفعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لإصدار الترخيص الطارئ له، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة. واللقاحان الآخران تطوّر أحدهما أوكسفورد/أسترازينيكا والثاني موديرنا.

ويوم الإثنين أعرب منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلّف جهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عن أمله في أن ترخّص الوكالة الأميركية للأدوية خلال النصف الثاني من كانون الأول بتسويق لقاحي فايزر وموديرنا.

 

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