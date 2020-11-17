دولة جزر سليمان تحظر "فيسبوك"

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أيد مجلس وزراء دولة جزر سليمان، الواقعة في المحيط الهادئ، قرار حظر موقع "فيسبوك" في البلاد.

ووفقا لصحيفة "سولومون تايمز"، جاء اقترح رئيس وزراء البلاد ماناسيه سوغافاري، ووزير الاتصالات والطيران بيتر شانيل أجوفاكا حظر موقف "فيسبوك" بشكل مؤقت بسبب قضايا مثيرة للجدل قد أثيرت عبر المنصة.

كما قال أجوفاكا في تصريح خاص للصحيفة: "اللغات المسيئة ضد الوزراء ورئيس الوزراء واغتيال الشخصيات والتشهير بالشخصيات، كل هذه قضايا تثير القلق".

وأضاف أن: "استخدام الإنترنت في جزر سليمان يحتاج إلى تنظيم مناسب لحماية شبابنا من المحتوى المضر".

أكد أجوفاكا أن المؤسسات الإعلامية سوف تظل قادرة على العمل كالمعتاد، باستثناء فقدان الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية أيضا تفرض حظرا على "فيسبوك".