بايدن: لن أتردد في أخذ لقاح كورونا إذا تم اعتماده

A + A -

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يجب السيطرة على جائحة كورونا وفتح الاقتصاد، مؤكدا أنه لن يتردد في أخذ لقاح كورونا إذا ما ثبتت فعاليته وصادقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

ولفت بايدن إلى أن خطته الاقتصادية قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، مشددا على أهمية إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، وذلك خلال مؤتمر

صحفي، عقب لقائه بمجموعة من كبار قادة الأعمال وممثلي النقابات.

وأضاف أنه "لا بد من مواجهة الجائحة قبل فتح الاقتصاد بشكل آمن"، مؤكدا: "جميعنا اتفقنا أننا بحاجة إلى إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران ولكن من خلال السيطرة على الفيروس".

ولفت إلى أن "توزيع اللقاح المحتمل المضاد لكورونا، على نحو 300 مليون أمريكي هي عملية ضخمة للغاية"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره".

وأشاد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، بإعلان شركة "مودرنا" حول اكتشاف لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد، لكن ترامب أشار إلى أن تلك "الاكتشافات" تمت خلال رئاسته للولايات المتحدة وذلك بعدما كانت شركة فايزر أكدت توصلها إلى لقاح أيضا.

وكتب الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر: "لقاح آخر تم الإعلان عنه، هذه المرة بواسطة مودرنا وبنسبة نجاح تصل 95 في المئة... من فضلكم تذكروا أن كل تلك الاكتشافات تمت خلال رئاستي".

وكتب بايدن على "تويتر": "الإعلان اليوم عن لقاح ثان لكورونا سبب آخر للأمل.. نحن على بعد أشهر، لكن على الأمريكيين الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة للسيطرة على الفيروس".

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد ثبتت فعاليته بنسبة 94.5 في المئة.

وقالت الشركة، في بيان "خلال المرحلة الثالثة من مراحل تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ثبت استيفاء اللقاح للمعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية، وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 94.5 بالمئة"، موضحة أن "تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسيل "هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا"، مضيفا "هذا النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطانا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة".

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإدارة الأمريكية إلى صفقة بقيمة 1.525 مليار دولار مع شركة مودرنا لتصنيع وتقديم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تعمل الشركة على تصنيعه، بمجرد الموافقة عليه.

لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

© REUTERS / DADO RUVIC

تقرير صادم: دول غنية اشترت بالفعل معظم مخزون "فايزر" من لقاح كورونا قبل إنتاجه

وتطاف مودرنا على اللقاح اسم "mRNA-1273" وتعمل على تصنيعه بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان شركة الهندسة الحيوية الألمانية "بيونتيك" وشركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" عن مرحلة ثالثة ناجحة من التجارب السريرية، ما أثبت أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90 بالمئة في الوقاية من عدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتسعى عدة دول لتصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت روسيا رسميا أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس الماضي وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ثم أعلنت بوقت لاحق، عن تسجيل لقاحها الثاني وأطلقت عليه اسم "إيبيفاك كورونا" والذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي.