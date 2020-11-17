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بعد التسجيل المسرب... ميلانيا ترامب مضطرة لتنفيذ تقليد شهير قبل مغادرتها البيت الأبيض

17
NOVEMBER
2020
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كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستقوم بتقليد شهير داخل البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وذلك بعد خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية.
 
وقال ممثل لميلانيا ترامب لموقع "تي إم زي" الأمريكي أن "سيدة أمريكا الأولى" تخطط لتزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود.
 
وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس.
 
وقالت ميلانيا ترامب في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح".
 
وكانت تقارير ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لميلانيا ترامب من أول ظهور علني لها بعد خسارة زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبدا عل وجهها تعبيرا قاتما، وربطت ذراعها بذراع جندي أمريكي بدلا من زوجها دونالد ترامب، وسط مزاعم بأنها ستطلقه بمجرد مغادرته البيت الأبيض.
 
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتخب، جو بايدن، وأقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الانتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.
 
وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، قبل أسبوع، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".
 
 قبل ذلك أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز بايدن، بينما أعلن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وأنه يعتزم الدفاع عن فوزه في المحكمة.
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