طائرة تصدم دبا في ألاسكا والنتيجة "دامية"

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في واقعة غريبة من نوعها، اصطدمت طائرة بدب بني، أثناء هبوطها، في ساعة مبكرة من السبت، مما أدى لمقتل الحيوان وتعطل الطائرة.

ولم يتعرض أي من ركاب طائرة شركة "ألاسكا أيرلاينز" للإصابة خلال الحادث، الذي وقع في مطار ياكوتات في ولاية ألاسكا، وفقا لصحيفة "غارديان".

وقال متحدث باسم هيئة المواصلات في ألاسكا إن الطائرة من نوع بوينغ 737، قتلت أنثى دب بني، ولكن صغيرها الذي كان برفقتها، لم يتعرض للأذى.

وبعد أن أعطى برج المراقبة الموافقة للطائرة بالهبوط، تفاجأ الطيار بمواجهة أنثى دب بني وصغيرها (الديسم) وهم يقطعون مهبط الطيران، ليصطدم بهما عند الهبوط.

وقالت شركة ألاسكا أيرلاينز في بيان: "مقدمة الطائرة لم يصب الدببة، لكن القبطان شعر بتأثير الضربة على الجانب الأيسر بعد مرور الدببة تحت الطائرة".

ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي غادرت من كوردوفا، وكان من المقرر أن تتوقف في جونو بعد مغادرتها ياكوتات، لكن الضربة ألحقت أضرارا بالمحرك الأيسر للطائرة، مما أبقى الطائرة في ياكوتات.

وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز: "يعمل فنيو الصيانة لدينا لإصلاح الطائرة، الأمر الذي سيستغرق يومين".

وسبق لطائرات في ألاسكا أن اصطدمت بحيوانات أخرى في المنطقة خلال الهبوط، مثل الغزلان والأوز والوعل، ولكن لم يسبق لها أن اصطدمت بدب.