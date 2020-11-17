living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طائرة تصدم دبا في ألاسكا والنتيجة "دامية"

17
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في واقعة غريبة من نوعها، اصطدمت طائرة بدب بني، أثناء هبوطها، في ساعة مبكرة من السبت، مما أدى لمقتل الحيوان وتعطل الطائرة.
 
ولم يتعرض أي من ركاب طائرة شركة "ألاسكا أيرلاينز" للإصابة خلال الحادث، الذي وقع في مطار ياكوتات في ولاية ألاسكا، وفقا لصحيفة "غارديان".
 
وقال متحدث باسم هيئة المواصلات في ألاسكا إن الطائرة من نوع بوينغ 737، قتلت أنثى دب بني، ولكن صغيرها الذي كان برفقتها، لم يتعرض للأذى.
 
وبعد أن أعطى برج المراقبة الموافقة للطائرة بالهبوط، تفاجأ الطيار بمواجهة أنثى دب بني وصغيرها (الديسم) وهم يقطعون مهبط الطيران، ليصطدم بهما عند الهبوط.
 
وقالت شركة ألاسكا أيرلاينز في بيان: "مقدمة الطائرة لم يصب الدببة، لكن القبطان شعر بتأثير الضربة على الجانب الأيسر بعد مرور الدببة تحت الطائرة".
 
ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي غادرت من كوردوفا، وكان من المقرر أن تتوقف في جونو بعد مغادرتها ياكوتات، لكن الضربة ألحقت أضرارا بالمحرك الأيسر للطائرة، مما أبقى الطائرة في ياكوتات.
 
وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز: "يعمل فنيو الصيانة لدينا لإصلاح الطائرة، الأمر الذي سيستغرق يومين".
 
وسبق لطائرات في ألاسكا أن اصطدمت بحيوانات أخرى في المنطقة خلال الهبوط، مثل الغزلان والأوز والوعل، ولكن لم يسبق لها أن اصطدمت بدب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout