ألمانيا.. وثيقة إجراءات أكثر صرامة للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا

A + A -

تدرس الحكومة الألمانية وثيقة إجراءات جديدة صارمة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، كتقليل عدد الأشخاص في التجمعات المنزلية، وارتداء الأقنعة الإجبارية لطلاب المدارس.

وجاء في الوثيقة، أنه سيتم حث الناس على الامتناع تماما عن الحفلات الخاصة حتى أعياد الميلاد.

وأشارت الوثيقة إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، أمامنا أربعة أشهر شتاء صعبة قبل حدوث آثار موسمية، نأمل أن يسمح لنا بدء إنتاج اللقاحات بالتغلب على الوباء تدريجيا".

ومن المتوقع أن تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء ولايات ألمانيا الستة عشر، يوم الإثنين المقبل في 23 نوفمبر الحالي.

وفرضت سلطات ألمانيا هذا الشهر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" لكبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا. وأثناء إغلاق الحانات والمطاعم، ظلت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.