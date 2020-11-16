living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة الفرنسي مطمئنا: تجاوزنا الذروة الوبائية لكن من المبكر أن نهتف بالانتصار

16
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن مستجدات مكافحة الوباء في بلاده إن "الفيروس قد بدأ ينتقل بوتيرة أدنى بفضل الحجر، مثلما وقع في شهر مارس" مؤكدا "تجاوز الذروة الوبائية"
 
وأضاف في حديث إلى الصحافة الفرنسية بأنه "منذ 10 أيام متوالية، يتراجع عدد اختبارات كوفيد - 19 وتنخفض نسبة الاختبارات الإيجابية النتيجة ومعدل الانتشار". واستدرك الوزير محذرا بالقول "لكننا لم ننتصر بعد على الفيروس (...)، وبوضوح أقول إنه من المبكر أن نهتف بالنصر ونتخلى عن جهودنا".
 
ورغم الارتفاع المتواصل لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ووصوله إلى مليوني إصابة، إلا أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف يوجد في أدنى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ 270 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب الأرقام الرسمية.
 
وتستعد فرنسا لاقتناء لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد بإعلانها اقتناء المبردات الخاصة بحفظه، مع العلم أن "فايزر" يقتضي تخزينه في مبردات بدرجة حرارة تقدر بـ 80 درجة تحت الصفر.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout