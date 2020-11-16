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بسبب "ليلة الكريستال" وترامب.. إسرائيل تطالب "سي إن إن" بالاعتذار

16
NOVEMBER
2020
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طالبت إسرائيل شكبة "سي إن إن" بالاعتذار بعد تشبيهها فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "ليلة الكريستال".
 
وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1938، والتي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).
 
وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الشبكة الأمريكية بالاعتذار بعد تشبيه الإعلامية كريستيان أمانبور لفترة ولاية ترامب بـ "ليلة الكريستال"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
 
وقالت الخارجية إن هذا التشبيه ليس في محله، كما طالب عدد من المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة "سي إن إن" بالاعتذار.
 
وفي بداية برنامجها يوم الجمعة الماضي، قالت أمانبور إن أحداث "ليلة الكريستال" قبل 82 عاما "مثلت نقطة انطلاق النازيين على حضارتنا، وأدت إلى إبادة جماعية والهجوم على الحقائق. الآن بعد أربع سنوات قاد فيها دونالد ترامب هجوما حديثا على نفس القيم، وعدت إدارة بايدن بالعودة إلى الحياة الطبيعية وكذلك الحقيقة".
 
كما طالبت القنصلية العامة لإسرائيل في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، الشبكة الأمريكية بالاعتذار على التشبيه، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
 
وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.
 
وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.
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