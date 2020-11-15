شغب وطعن واعتقالات في أميركا

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لم تخلُ المظاهرات التي عمت العاصمة الأميركية واشنطن، الليلة الماضية، تأييدا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أعمال شغب وممارسات عنف أدت إلى عمليات طعن واعتقال عدد من المشاركين فيها.

فبعد أن انقضت ساعات النهار بدون حدوث أي مشكلات أمنية خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب، أمس البت، اندلعت اشتباكات محدودة مع ساعات الليل الأولى في خمس ساحات محيطة أو قريبة من البيت الأبيض.

واستدعت المناوشات التي جرت بين مؤيدي ترامب ومعارضيه تدخل رجال الأمن، في وقت تحدثت وسائل إعلام أميركية محلية عن اعتقال الشرطة 20 شخصا على الأقل خلال المظاهرات.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة الأميركية واشنطن، بتعرض شاب عشريني للطعن خلال المظاهرات، مما استدعى نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بأنها حرجة.

وشارك الآلاف من أنصار الرئيس ترامب باحتجاجات في واشنطن على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.