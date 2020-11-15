العاصفة الاستوائية "إيوتا" تتحول إلى إعصار وتتجه إلى أمريكا الوسطى

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تحولت العاصفة الاستوائية "إيوتا" في منطقة البحر الكاريبي إلى إعصار وتتجه إلى أمريكا الوسطى.

ووفقا لمركز مراقبة الأعاصير الوطني الأمريكي، "اشتدت قوة إيوتا حتى تحولت إلى إعصار... ومن المتوقع أن تزداد قوة إيوتا وتتحول إلى إعصار كبير مع اقترابها من أمريكا الوسطى".

وفقًا للمركز، تصل سرعة الرياح القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وكانت إيوتا الإعصار الأطلسي الثالث عشر هذا الموسم. ومن المقرر أن ينتهي موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتشكل العاصفة الاستوائية عندما تصل سرعة الرياح المصاحبة لها إلى 62 كيلومترًا في الساعة. تصبح العاصفة إعصارًا عندما تتجاوز سرعة الرياح 119 كيلومترًا في الساعة.