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"ترامب 2020" في السماء خارج أميركا.. وتساؤلات عمن يقف وراءها

15
NOVEMBER
2020
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بعد أيام من إعلان خسارته في انتخابات الرئاسة الأميركية، غطت سماء مدينة سيدني في أستراليا شعارات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أظهرت صور عدة نشرها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام.
 
وامتلأت سماء مدينة سيدني بكلمات مثل "ترامب" و"ترامب 2020" أطلقتها طائرة مجهولة، وسط معركة حامية بين ترامب والرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
وظهرت لافتة كتب عليها "ترامب 2020" في جميع أنحاء سيدني في منتصف النهار تقريبا، وفقما ذكرت صحيفة "ذا ويكيند أستراليا"، وتزامنت مع مظاهرات مؤيدة لترامب في واشنطن.
 
وشارك الآلاف في مظاهرات في واشنطن دعما للرئيس ترامب الذي لا يزال يصر على أن الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن "مزورة وفاسدة".
 
وتساءل مغردون عبر "تويتر" عمن يقف وراء هذه الحملة لدعم ترامب في سيدني، وقال أحدهم: "من سيهدر المال على هذا في سيدني؟"، بينما قال آخر إن ظهور اللافتات الداعمة لترامب في سماء سيدني "مزعج للغاية".
 
وبعد أسبوع من اقتناص بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة، لا يزال ترامب يرفض نتيجة التصويت، وأطلق موجة من الطعون القضائية المشكوك فيها على أمل قلب النتيجة.
 
وقال مسؤولو الانتخابات في أنحاء الولايات الأميركية إنهم لم يروا أدلة على وقوع مخالفات كبيرة.
 
وتجاهل الرئيس المنتخب إلى حد كبير مزاعم ترامب المتكررة بحدوث تزوير، وركز بدلا من ذلك على الاستعداد لتولي السلطة واستقبال رسائل التهنئة من زعماء العالم.
 
ورد بايدن بالإيجاب عندما سأله صحفي عما إذا كان قد أحرز تقدما في اختيار أعضاء إدارته، وذلك خلال جولة له بالدراجة الهوائية مع زوجته جيل.
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