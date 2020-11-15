وزير الدفاع الأميركي للجنود: حان وقت العودة للوطن

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سكاي نيوز: أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، أمس، عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا "حان وقت العودة إلى الوطن".

وقال ميلر: "جميع الحروب يجب أن تنتهي"، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.

وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاما على هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها "على شفير إلحاق الهزيمة" بالتنظيم.

وكتب في رسالة مؤرخة، الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة، السبت، على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم".

وأضاف "لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

وتابع: "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن".