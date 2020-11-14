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"تعرضنا لضغوط من دول صديقة".. رئيس وزراء باكستان يحسم موقفه من الاعتراف بإسرائيل

14
NOVEMBER
2020
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قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده "تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل، لكن إسلام أباد لن تعترف أبدا بها حتى التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين".
 
ورفض خان، خلال مقابلة إذاعية محلية، تسمية الدول التي كانت تضغط عليه للاعتراف بإسرائيل، قائلا: "هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة ولا نريد الإساءة لها".
وحين سؤاله عن إذا كانت هذه الدول مسلمة أم لا أجاب خان: "دعك من هذا [السؤال]، فهناك بعض الأشياء لا يمكننا قولها"، مضيفا: "لدينا علاقات جيدة معهم (هذه البلدان)".
 
واستشهد خان بالأب المؤسس للبلاد، محمد علي جناح، الذي رفض مرارا وتكرارا الاعتراف بإسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستواصل السير على خطى جناح تجاه فلسطين. وأوضح أن "لإسرائيل تأثير عميق في الولايات المتحدة، وهذا سبب آخر للضغط للاعتراف بتل أبيب"، مشيرا أن هذا التأثير كان "غير عادي" خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 
وبسؤاله عن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال خان: "يجب أن نرى كيف يتعامل بايدن بشأن إسرائيل، سواء كان سيغير سياسات ترامب أو سيستمر فيها"، مردفا: "لست متأكدا من سياسة بايدن تجاه إسرائيل وإيران وكشمير، ولكنني متأكد من أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة (واشنطن) تجاه أفغانستان، إذ يريد الديمقراطيون أيضًا الانسحاب من أفغانستان".
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