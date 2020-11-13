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بايدن يعلق على مقتل 6 عسكريين أمريكيين في سيناء

13
NOVEMBER
2020
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علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران في سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي.
 
وقال بايدن، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".
 
وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".
 
وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.
 
وأعربت مصر في بيان عن تعازيها لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والتشيك وأسر ضحايا عناصر القوات الدولية لحفظ السلام، الذين لقوا مصرعهم في سقوط المروحية.
 
وأوضحت أن "الحادث كان بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران".
وتشرف قوة حفظ السلام، المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، على اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.
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