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بسبب إعلان فوز بايدن... تقرير: ترامب يخطط للانتقام من "فوكس نيوز" على طريقته الخاصة

13
NOVEMBER
2020
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كشفت تقارير إعلامية عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقام من شبكة "فوكس نيوز" الإعلامية والتي كانت أول من أكد فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
 
وبحسب موقع "أكسيوس"، يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنشاء موقع خاص به على الإنترنت بهدف "الانتقام" من قناة "فوكس نيوز"، أول من أعلن عن فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات في ولاية أريزونا.
 
أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في ماديسون بولاية ويسكونسن، احتجاجا على نتائج 
 
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الرئيس دونالد ترامب قوله: "إنه يريد هزيمة فوكس نيوز، ولا شك في ذلك".
وبحسب المصادر يفكر ترامب بإطلاق قناة عبر الإنترنت، لأن إطلاق قناة عن طريق خدمة الكابل تستغرق الكثير من الوقت.
 
وسيكون الوصول للقناة متاحا من خلال اشتراك شهري مدفوع بشكل مسبق.
 
ونوه الموقع إلى أن شبكة "فوكس نيوز" كانت الأكثر "ولاء لترامب لذلك أثار التقرير المنشور فيها غضب الرئيس وأنصاره".
 
علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على عدم إقرار ترامب بنتائج الانتخابات حتى الآن.
 
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لجو بايدن خلال إجابته عن سوال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي.
 
وقالت: "تم توجيه سؤال للرئيس المنتخب جو بايدن عما يمكن أن يقوله للأمريكيين الذين ينتابهم القلق حول حقيقة أن ترامب لم يقر بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية حتى الآن".
 
ولفتت إلى رد بايدن: "حسنا، أعتقد أنه أمر مخز. بكل صراحة".
 
وتابع بايدن: "لقد بدأنا المرحلة الانتقالية فعليا ولا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نتوقف"، مضيفا: "الحقيقة التي لا يريدون أن يقروا بها هي أننا فزنا في الانتخابات".
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