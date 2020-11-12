living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوز بعيد... هل تغير عملية إعادة فرز الأصوات نتيجة الانتخابات لصالح ترامب؟

12
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تساعده عملية إعادة فرز الأصوات في إبقاء الرئيس المنتخب جو بايدن بعيدا عن البيت الأبيض، ولكن بقدر ما قد تكون عمليات إعادة الفرز، خاصة بالنسبة لمرشحي الولايات والمحليات، فإنها غيرت النتيجة 3 مرات فقط في العقدين الماضيين على هذا المستوى، فيما لم تؤثر أبدا على انتخابات الرئاسة.
 
ما هي إعادة الفرز؟
 
في إعادة فرز الأصوات، تكرر السلطات عملية فرز الأصوات، وهي سمة شائعة نسبيا في الانتخابات الأمريكية، على الرغم من ندرتها في سباقات الانتخابات الرئاسية.
 
قالت ريبيكا غرين، الأستاذة بكلية الحقوق في كلية ويليام وماري: "إعادة الفرز أمر روتيني. إنها تظهر عادة أن الفرز الأول دقيق إلى حد ما، على الرغم من أن الاختلافات الصغيرة، التي غالبا ما تنتج عن اختلاف الأحكام حول كيفية فرز الأصوات التي تم توقيعها باليد وغيرها من القضايا، ليست غير عادية".
 
تتعامل الولايات مع عمليات إعادة الفرز بشكل مختلف، لكن العملية تكمن في الغالب في إعادة فرز الأصوات. في جورجيا، تضع أحدث حصيلة بايدن متفوقا على ترامب بحوالي، 49.5% مقابل 49.3%، مع فرز 99% من الأصوات. قررت الولاية إعادة فرز الأصوات بالفعل.
 
عندما لا تتمكن الآلات من تحديد المرشح الذي اختاره الناخب، تقوم مجموعة من مسؤولي الانتخابات من الحزبين بمراجعة بطاقة الاقتراع لتقرير ما إذا كان ينبغي عدها أم لا. إذا طلب ترامب إعادة الفرز، فإن السلطات في جورجيا ستكرر هذه العملية.
 
بشكل منفصل، زعمت حملة ترامب، أنها وجدت أدلة على أن أشخاص ماتوا أو رحلوا بعيدا صوتوا، وأن متطوعيها مُنعوا من التدقيق في عملية فرز الأصوات بقدر ما يريدون، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
 
 لن تعالج عمليات إعادة الفرز تلك القضايا، التي يجب معالجتها في إجراءات قانونية منفصلة. وعموما قد تستغرق عملية إعادة الفرز أسابيع، لكن بعض الولايات تحدد أيضا موعدا نهائيا لإنجازها.
 
 
هل يستجاب لدعوات ترامب؟
 
تضع كل ولاية عتبة خاصة بها لوقت إجراء إعادة الفرز. في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المحورية في فوز بايدن، يلزم إعادة فرز الأصوات إذا كان الهامش بين المرشح الفائز والوصيف أقل من 0.5% من الأصوات المدلى بها في الانتخابات.
 
اعتبارا من الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، كان بايدن متفوقا على ترامب هناك بنحو 0.67% بنتيجة ما يقرب من 6.8 مليون صوت تم عدها. يمكن للناخبين في الدائرة الانتخابية تقديم التماسات منفصلة إلى مقاطعتهم لإعادة فرز الأصوات هناك ولا يحدد القانون حدا لوقت حدوث ذلك.
 
اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء، كان بايدن متفوقا على ترامب في كلتا الولايتين، لكن العدد كان قريبا بما يكفي حتى تتمكن حملة ترامب من السعي لطلب إعادة الفرز. عادة، يقدم المرشحون هذه الطلبات بعد أن تصدق الولاية على فرز الأصوات النهائي، وهو ما لم يحدث بعد.
 
هل تصنع فرقا؟
 
نادرا ما تغير عمليات إعادة الفرز نتائج الانتخابات. فقط فعلت ذلك في الحالات التي كان الفارق فيها بضع مئات من الأصوات بين أكبر مرشحين.
 
خلصت دراسة أجرتها مجموعة "التصويت العادل" غير الحزبية في العام الماضي إلى أن الولايات أجرت 31 عملية إعادة فرز على مستوى الولاية بين عامي 2000 و2019، وأن النتيجة تغيرت في ثلاثة منها فقط. حدث ذلك في سباق حاكم ولاية واشنطن في عام 2004 وفي سباق مراجع حسابات الولاية في فيرمونت عام 2006.
 
كما قررت إعادة فرز الأصوات نتيجة سباق مجلس الشيوخ الأمريكي في مينيسوتا عام 2008. قبل إعادة الفرز، كان السيناتور نورم كولمان متقدما بـ215 صوتا. عندما انتهى الأمر، فاز خصمه، آل فرانكن، بـ225. ولكن تأخرت الإجراءات القانونية، واستغرقت المنافسة وقتا طويلا حتى أن مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي ظل فارغا لمدة ستة أشهر.
 
في ولاية ويسكونسن، حيث قالت حملة ترامب الانتخابية إنه سيسعى لإعادة فرز الأصوات هذا العام، تم إعادة فرز الأصوات الرئاسية عندما تم انتخاب ترامب في عام 2016. وطالبت مرشحة حزب الخضر جيل شتاين، التي حصدت نحو 1% من الأصوات، بإعادة فرز الأصوات، وفي النهاية أضافت العملية 131 صوتا إلى حصيلة ترامب.
 
 
كانت أشهر عملية إعادة فرز الأصوات الرئاسية في فلوريدا عام 2000، عندما كان جورج دبليو بوش متقدما بـ1784 صوتا على آل غور في ولاية من شأنها أن تحدد أي منهما سيكون رئيسا. بعد إعادة فرز الأصوات والدعاوى التي رفعت إلى المحكمة العليا الأمريكية، أعلنت فلوريدا في النهاية أن بوش فاز بأغلبية 537 صوتا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout