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حاول دخول موسوعة "غينيس" فعاقبته النيران

11
NOVEMBER
2020
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طمعا في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.
 
وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.
 
وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا لدراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.
 
وركض الضابط على قديمه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق.
 
ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.
 
وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.
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