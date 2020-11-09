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العاصفة "إيتا" تصل إلى فلوريدا الأمريكية

9
NOVEMBER
2020
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أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير NHC أن العاصفة الاستوائية "إيتا" ضربت أرخبيل فلوريدا كيز في ولاية فلوريدا الأمريكية.
 
وكتب على تويتر: "ضربت "العاصفة الاستوائية" إيتا "جزيرة لوار ماتيكامب كي في فلوريدا في الساعة 23:00 (7:00 بتوقيت موسكو)".
 
وأشار إلى أن أقصى سرعة للرياح تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. تتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة.
 
 
وذكر  NHC  أن العاصفة "إيتا" ضربت المناطق الجنوبية في وسط كوبا.
 
كانت العاصفة الاستوائية إيتا، في ذروتها، من الفئة الرابعة وتسببت في هطول أمطار غزيرة في أمريكا الوسطى. لذلك، في هندوراس،  تم إجلاء أكثر من 2770 شخصًا، وهناك 3530 آخرين في الملاجئ. بالإضافة إلى تضرر 450 منزلاً و51 جزءا من الطرق ودمرت تسعة جسور وتركت 41 منطقة سكنية دون اتصال بالعالم الخارجي.
 
في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد المرصد الوطني الأمريكي للأعاصير أن إيتا في منطقة البحر الكاريبي قد وصلت إلى المستوى الثالث مع رياح تبلغ سرعتها تبلغ 54.1 م / ث.
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