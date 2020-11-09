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النمسا.. مداهمة أكثر من 60 موقعا في إطار مكافحة الإرهاب

9
NOVEMBER
2020
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باشرت الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، أكثر من 60 عملية دهم في إطار مكافحة الإرهاب شملت مواقع ترتبط بجماعة الإخوان وحركة حماس.
 
 
وأفادت تقارير بأن الشرطة النمساوية اعتقلت أكثر من 70 مشتبها بهم في حملة مداهمات لعدد من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان وحماس.
 
ووفقا للنيابة العامة في النمسا، فإن المداهمات جرت في 4 مناطق مختلفة، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الحملة ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم منفذ الهجوم.
 
وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك أن التحقيق الذي بدأ قبل حوالي عام يستهدف "أكثر من 70 مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان وحماس الإرهابيين وتدعمهما".
 
وكانت السلطات النمساوية قامت بعمليات تفتيش شملت 18 منزلا واعتقلت 15 شخصا في البلاد على صلة بهجوم فيينا في الثاني من نوفمبر الجاري.
 
وأشارت إلى أن من بين المعتقلين، كان لأربعة منهم إدانات سابقة تتعلق بالإرهاب والعديد منهم لديهم سجلات جنائية، كما احتجزت السلطات في سويسرا المجاورة شخصين هذا الأسبوع.
 
وذكرت السلطات في النمسا أن منفذ هجوم فيينا يدعى "كوتيم فيض الله" وكان يبلغ من العمر 20 عاما، ويحمل جنسية مزدوجة من النمسا ومقدونيا الشمالية.
 
وكان قد أدين سابقًا بمحاولة الانضمام إلى داعش في سوريا وتم إطلاق سراحه مبكرًا في ديسمبر الماضي.
 
وفتحت السلطات تحقيقا في سبب عدم وضع فيض الله تحت المراقبة على الرغم من تلقيها بلاغ من السلطات السلوفاكية بأنه حاول شراء ذخيرة بندقية هجومية من متجر في براتيسلافا في يوليو.
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