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مبيعات كتب هاريس ترتفع بعد انتخابها نائبة للرئيس الأميركي

9
NOVEMBER
2020
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بعد انتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الجديد، قفزت مبيعات كل الكتب التي ألفتها كمالا هاريس او تلك التي تدور حولها.
 
أربعة من أكثر عشرة كتب مبيعا على موقع أمازون كانت إما من تأليف كمالا أو عنها.
 
الكتب تشمل كتابا ألفته للاطفال ويحمل عنوان "أبطال خارقون في كل مكان"، ومذكراتها باسم "الحقائق التي نحتفظ بها: رحلة أميركية" وكتاب للأطفال من تأليف ابنة أختها مينا هاريس بعنوان "فكرة كمالا ومايا الكبيرة" وكتاب نيكي غرايمز المصور: "كامالا هاريس: راسخة في العدل ".
 
كمالا سطرت اسمها في صفحات التاريخ كأول امرأة ملونة تصبح نائبة للرئيس الأميركي.
 
عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا هي أيضا أول شخص من أصول ملونة يتم انتخابه لمنصب نائب الرئيس، وباتت تتقلد أعلى منصب شغلته امرأة في الحكومة الأميركية على الإطلاق.
 
الرئيس المنتخب جو بايدن كان له نصيب ايضا في اكثر الكتب مبيعا، لكن ليس ضمن المراكز العشرة الاولى، فقد حل كتاب زوجته جيل بايدن "جوي: قصة جو بايدن" في المركز الرابع عشر.
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