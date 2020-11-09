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الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى يوم تنصيب الرئيس؟

9
NOVEMBER
2020
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رغم فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن هناك بعض الترتيبات التي ينبغي إجراؤها حتى يصبح رسميا الرئيس الـ46 لأميركا.


وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية نتائج متقاربة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعّد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات بشأن بتزوير الانتخابات.

8 ديسمبر.. يمثل هذا التاريخ الموعد النهائي لحل كافة الخلافات الانتخابية العالقة على مستوى الولايات.

وسيتم بحلول هذا اليوم الانتهاء من جميع عمليات إعادة فرز الأصوات على مستوى الولايات، والبّت في الطعون القضائية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

14 ديسمبر.. يصوّت الناخبون عن طريق الاقتراع الورقي في عواصم ولاياتهم وأيضا في مقاطعة كولومبيا، والتي بالرغم من كونها مقر حكومة الولايات المتحدة، فهي ليست ولاية في الواقع.

وتعتمد 33 ولاية والعاصمة واشنطن قوانين أو لوائح تتطلب من الناخبين التصويت بنفس الطريقة التي يسير بها التصويت الشعبي في الولاية.

ويعرف الناخب الذي لا يصوّت وفقا لمن فاز في التصويت الشعبي باسم "الناخب غير الأمين"، وتحسب أصوات الرئيس ونائب الرئيس ويوقع الناخبون على ست "شهادات تصويت".

ويتم إرسال الشهادات إلى جانب الأوراق الرسمية الأخرى بالبريد المسجل إلى مختلف المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ.

23 ديسمبر.. ينبغي بحلول هذا اليوم تسليم الشهادات إلى المسؤولين المعنيين.

6 يناير 2021.. يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لفرز الأصوات الانتخابية، وإذا حصلت بطاقة واحدة على 270 صوتا انتخابيا أو أكثر، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، نائب الرئيس حاليا مايك بنس، النتائج.

وإذا لم يفز أي من المرشحين الرئاسيين بما لا يقل عن 270 صوتا انتخابيا، يمكن لمجلس النواب أن يقر بنتيجة الانتخابات، بناء على التعديل الثاني عشر لدستور الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر، يمكن أن يتم انتخاب الرئيس من خلال تصويت الأغلبية.

20 يناير 2021.. يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في يوم التنصيب، ويرحب الرئيس المنتهية ولايته بالرئيس المنتخب في البيت الأبيض.

وفي احتفال يحضره جميع الرؤساء السابقين الأحياء للولايات المتحدة، يقسم الرئيس الجديد يمين المنصب، ويرأس هذا الاحتفال رئيس المحكمة العليا، وهو جون روبرتس حاليا.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات رغم الإعلان عن فوز بايدن، حيث يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ41233 وكذلك الأمر في نيفادا بواقع 27530، علما أن لهذه الولايتين 26 صوتا في المجمع الانتخابي.

وبالنسبة لجورجيا، فقد أعلنت إعادة فرز الأصوات، إلا أن جو بايدن يتقدم بـ10195 صوتا، ومن غير المحتمل أن تؤدي إعادة الفرز إلى تغيير نتيجة التصويت.

أما في أريزونا، فيتقدم الرئيس المنتخب بـ18713 صوتا من أصل 3.3 مليون صوت تم الإدلاء بها.

وكانت حملة ترامب قد قالت السبت، إنها رفعت دعوى قضائية في أريزونا، زاعمة أن أكبر مقاطعة في الولاية من حيث عدد السكان رفضت بشكل غير صحيح الأصوات التي أدلى بها بعض الناخبين.

 

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