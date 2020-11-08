living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يستعين بمؤسسة استطلاع بريطانية: انتخابات مسروقة

8
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يصر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على عدم شرعية الانتخابات طاعنا في مصداقية النتائج التي افرزتها اليها عملية عد الاصوات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر "سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه"
واضاف : "نعتقد أن هؤلاء الناس لصوص آلات المدن الكبرى فاسدة"، مصرا على انها "كانت هذه انتخابات مسروقة".

واستشهد بمؤسسة استطلاع بريطانية قائلا "اشارت أفضل مؤسسة استطلاع للرأي في بريطانيا هذا الصباح الى أنه من الواضح أن هذه كانت انتخابات مسروقة ، وأنه من المستحيل تخيل أن بايدن تفوق على أوباما في بعض هذه الولايات".

واعتبر انه "يجب نتابع قضية الأصوات. لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة. يجب أن ننظر في هذه الادعاءات".

وزعم "نحن نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين".

وقال "لدينا تاريخ في هذا البلد من مشاكل الانتخابات"، معتبرا انه "في ولاية بنسلفانيا كان لديك أمر من قبل"، في اشارة الى تزوير اصوات في الولاية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout