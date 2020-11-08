ترامب يستعين بمؤسسة استطلاع بريطانية: انتخابات مسروقة

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يصر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على عدم شرعية الانتخابات طاعنا في مصداقية النتائج التي افرزتها اليها عملية عد الاصوات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر "سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه"

واضاف : "نعتقد أن هؤلاء الناس لصوص آلات المدن الكبرى فاسدة"، مصرا على انها "كانت هذه انتخابات مسروقة".

واستشهد بمؤسسة استطلاع بريطانية قائلا "اشارت أفضل مؤسسة استطلاع للرأي في بريطانيا هذا الصباح الى أنه من الواضح أن هذه كانت انتخابات مسروقة ، وأنه من المستحيل تخيل أن بايدن تفوق على أوباما في بعض هذه الولايات".

واعتبر انه "يجب نتابع قضية الأصوات. لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة. يجب أن ننظر في هذه الادعاءات".

وزعم "نحن نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين".

وقال "لدينا تاريخ في هذا البلد من مشاكل الانتخابات"، معتبرا انه "في ولاية بنسلفانيا كان لديك أمر من قبل"، في اشارة الى تزوير اصوات في الولاية.