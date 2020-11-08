بالتسلسل الزمني.. سير الآلية القانونية من اليوم وصولاً إلى تنصيب بايدن رئيسا

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وصل المرشح الديمقراطي، جو بايدن إلى الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي التي تؤهله ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نستعرض لكم بالتسلسل الزمني الآلية القانونية لما سيحصل من الآن حتى يوم التنصيب.

4-23 تشرين الثاني: الأصوات الواردة عبر البريد يجب أن تختم.

10 تشرين الثاني- 11 كانون الأول: تصادق الولايات على نتائج الانتخابات.

8 كانون الأول: وفقا لقانون الانتخاب فإنه وحتى هذا اليوم يجب على الولايات أن تكون قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

14 كانون الأول: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

23 كانون الأول: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.

3 كانون الثاني: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.

6 كانون الثاني: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وتعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

20 كانون الثاني: يؤدي الرئيس الأمريكي القسم في يوم التنصيب.