مرض الرئيس بوتين واتجاهه الى التنحي؟!

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استنكر الكرملين، اليوم، تقريرا نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية واسعة الانتشار ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون مصابا بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) ويتجه الى التنحي أوائل السنة المقبلة واصفا ما ورد في الصحيفة بأنه "غير صحيح".



ونسبت "ذا صن" تقريرها إلى البروفسور فاليري سولوفي الخبير السياسي الروسي الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو إن بوتين "يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التقرير الصحافي الذي يستند إلى تأكيدات سولوفي ونقلته صحف بريطانية أخرى كاذب.



وأضاف: "هذا هراء مطلق. كل شيء على ما يرام بالنسبة الى الرئيس".



ورد المتحدث بالنفي عندما سئل هل يعتزم بوتين التنحي في المستقبل القريب، كما أشار سولوفي.