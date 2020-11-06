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هل تنتهي الانتخابات الأميركية ب ٢٧٩ مقابل ٢٥٩؟

6
NOVEMBER
2020
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تستمر عمليات فرز الأصوات بشكل بطيء جدا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في ظل جو مشحون. وقد تأتي النتائج على الشكل التالي بناء لمؤشرات الفرز حتى فجر اليوم:

- جو بايدن:

  • احتمال ان يخسر ولاية اريزونا بعدما كانت احتسبت له - 11 نقطة
  • احتمال فوزه بولاية بنسيلفانيا +20 نقطة
  • احتمال فوزه بولاية نيفادا +6 نقاط
  • عندها يصبح مجموعه ٢٧٩ نقطة و يفوز بالسباق الرئاسي.

- الرئيس دونالد ترامب:

  • مرجح ان يفوز بولاية ألاسكا +3 نقاط
  • مرجح ان يفوز بولاية جورجيا على "المنخار" وربما بفارق عشرات الأصوات فقط +16 نقطة
  • مرجح ان يفوز بولاية نورث كارولاينا (حيث الأرقام لا تتحرك منذ ساعات) +١٥ نقطة
  • ومع انتزاعه اريزونا مجددا تصبح نتيجته ٢٥٩ نقطة
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