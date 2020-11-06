هل تنتهي الانتخابات الأميركية ب ٢٧٩ مقابل ٢٥٩؟

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تستمر عمليات فرز الأصوات بشكل بطيء جدا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في ظل جو مشحون. وقد تأتي النتائج على الشكل التالي بناء لمؤشرات الفرز حتى فجر اليوم:
- جو بايدن:
- احتمال ان يخسر ولاية اريزونا بعدما كانت احتسبت له - 11 نقطة
- احتمال فوزه بولاية بنسيلفانيا +20 نقطة
- احتمال فوزه بولاية نيفادا +6 نقاط
- عندها يصبح مجموعه ٢٧٩ نقطة و يفوز بالسباق الرئاسي.
- الرئيس دونالد ترامب:
- مرجح ان يفوز بولاية ألاسكا +3 نقاط
- مرجح ان يفوز بولاية جورجيا على "المنخار" وربما بفارق عشرات الأصوات فقط +16 نقطة
- مرجح ان يفوز بولاية نورث كارولاينا (حيث الأرقام لا تتحرك منذ ساعات) +١٥ نقطة
- ومع انتزاعه اريزونا مجددا تصبح نتيجته ٢٥٩ نقطة