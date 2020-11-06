هل تنتهي الانتخابات الأميركية ب ٢٧٩ مقابل ٢٥٩؟

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تستمر عمليات فرز الأصوات بشكل بطيء جدا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في ظل جو مشحون. وقد تأتي النتائج على الشكل التالي بناء لمؤشرات الفرز حتى فجر اليوم:

- جو بايدن:

احتمال ان يخسر ولاية اريزونا بعدما كانت احتسبت له - 11 نقطة

احتمال فوزه بولاية بنسيلفانيا +20 نقطة

احتمال فوزه بولاية نيفادا +6 نقاط

عندها يصبح مجموعه ٢٧٩ نقطة و يفوز بالسباق الرئاسي.

- الرئيس دونالد ترامب:

