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جدل يرافق انتخاب أصغر أعضاء الكونغرس.. "وصمة" هتلر تلاحقه

6
NOVEMBER
2020
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بات الجمهوري ماديسون كوثورن (25 عاما) أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنّاً في تاريخ الكونغرس الأميركي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.
 
ووفقاً لنتائج شبه نهائية صدرت الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54.5 بالمئة من الأصوات ضد منافسه الديمقراطي الضابط المتقاعد مو ديفيس (62 عاما).
 
وكوثورن، الذي أصيب بالشلل جرّاء حادث عندما كان عمره 18 عاماً ويستخدم الآن كرسياً نقّالاً، من المتوقّع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي. كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سنّ 22 عاماً.
 
ورغم أنّ كلايبورن كان أصغر بثلاث سنوات من السنّ المطلوب بموجب الدستور وهو 25 عاماً، إلا أنّ مجلس النواب قرّر حينها تثبيت انتخابه.
 
وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي كانت تبلغ من العمر 29 عاماً عندما تم انتخابها عام 2018.
 
وقال كوثورن لمؤيّديه على "تويتر": "أشكركم من صميم قلبي".
 
وأضاف كورثون المؤيّد لترامب والذي دُعي للتحدث خلال المؤتمر الجمهوري في أغسطس "أنا متحمّس لخدمة كل فرد في هذه المنطقة".
 
وقاد كوثورن المؤيّد لاقتناء السلاح والمناهض للإجهاض حملة شرسة ضد خصمه، حيث وصفه بأنه أداة لواشنطن واتّهمه بالدوس على الحريات الدينية.
 
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