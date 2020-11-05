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كيف تعيد الولايات الأميركية الحاسمة إحصاء الأصوات الانتخابية؟

5
NOVEMBER
2020
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 دعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن وأقامت دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا، وطلبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة وحجزها كي لا تُحصى.

وتقدم وكالة «رويترز» للأنباء ملخصا لقوانين إعادة الإحصاء في بعض الولايات الحاسمة:

أريزونا:

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم.

قانون إعادة الإحصاء: تُجرى عملية إعادة الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية.

الموعد النهائي: لا يوجد موعد محدد لاستكمال إعادة الإحصاء.

جورجيا:

إعادة الإحصاء التلقائي: لا.

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج.

ميشيغان:

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم.

قانون إعادة الإحصاء: تلزم إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت.

الموعد النهائي: يجب تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.

نيفادا:

إعادة الإحصاء التلقائي: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح المهزوم أن يطلب إعادة الإحصاء، بغض النظر عن هامش الفوز.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون ثلاثة أيام عمل من الإحصاء الرسمي للأصوات.

نورث كارولاينا:

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم.

قانون إعادة الإحصاء: يمكن إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات في الولاية، فإن الموعد النهائي لطلب إعادة الإحصاء هو الساعة 12 ظهر ثاني يوم عمل بعد إحصاء الأصوات رسميا. أما بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس انتخابات بالمقاطعة، فالموعد النهائي هو الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي.

بنسلفانيا:

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم.

قانون إعادة الإحصاء: تكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية.

هناك طريقتان أخريان لطلب إعادة الإحصاء تشمل طلب توقيع ما لا يقل عن ثلاثة ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء.

الموعد النهائي: بحلول الخامسة من مساء يوم الخميس الثاني بعد الانتخابات، بالنسبة لإعادة الإحصاء التلقائي، إذا ما طُلب إعادة الإحصاء، فإن الموعد النهائي هو خمسة أيام بعد الانتخابات.

ويسكونسن:

إعادة الإحصاء التلقائي: لا.

قانون إعادة الإحصاء: يمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يجب تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.

الشرق الأوسط
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