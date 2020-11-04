بالأرقام - ولايات الحسم لا زالت متأرجحة: ترامب كان متقدماً ولكن... هذا ما فعلته ميشيغان!

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خاص -

تتواصل عمليات فرز الأصوات الانتخابية في الولايات المتحدة في ظل منافسة شرسة بين الرئيس الأميركي الحالي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشح حزب الديمقراطي جو بايدن، بهدف كسب السباق الرئاسي والفوز بـ 270 صوتاً من مجموع 538 في المجمع الانتخابي.

وحتى الساعة تشير عمليات الفرز الى حصول ترامب على 213 صوتا مقابل حصول بايدن على 238.

وبحسب عمليات الفرز فإن ترامب يتقدم في غالبية الولايات المتأرجحة، ولكن المنافسة لا تزال حادة، على ما تبقى من الولايات الحاسمة.

وكانت المفاجأة التي غيرت مسار اللعبة هي ولاية ميشيغان، بحيث تشهد تبديلاً رأساً على عقب في هذه الاثناء بأرقامها بنسبة ٤٩.١ لترامب و ٤٩.٤ لبايدن بعد فرز ٩٥% من الأصوات وتشكل ١٦ نقطة، بعد ان سبقتها ولاية ويسكنون وقلبت المعايير منذ حوالي الثلاث ساعات، وأحرزت تقدماً واضحاً لبايدن بنسبة ٤٩.٦ مقابل ٤٨.٩ لترامب بعد فرز ٩٥٪ من الأصوات وهي بدورها تشكل ١٠ نقاط.

وتبقى اهم الولايات المتأرجحة هي بنسلفانيا بنسبة ٥٤.١ لترامب و ٤٤.٨ لبايدن بعد فرز ٦٤% من الأصوات وتشكل ٢٠ نقطة، نورث كارولاينا بنسبة ٥٠.١ لترامب و ٤٨.٧ لبايدن بعد فرز ٩٤% من الأصوات وتشكل ١٥ نقطة، وجورجيا بنسبة ٥٠.٥ لترامب و ٤٨.٣ لبايدن بعد فرز ٩٤% من الأصوات وتشكل ١٦ نقطة، بالاضافة الى الولايتين المتبقيتين وهما نيفادا بنسبة ٤٨.٦ لترامب و ٤٩.٢ لبايدن بعد فرز ٦٧% من الأصوات وتشكل ٦ نقاط، والاسكا بنسبة ٦٢.٩ لترامب و ٣٣ لبايدن بعد فرز ٤٥% من الأصوات وتشكل ٣ نقاط.

ومن أبرز الولايات التي فاز بها ترامب هي: فلوريدا، تكساس، ميسيسيبي، اوهايو، وايومنغ، ألاباما، داكوتا الجنوبية، تينيسي، وأيوا.

اما ابرز الولايات التي فاز بها بايدن فهي: نيويورك، كولورادو، كاليفورنيا، واشنطن، كناتكت، مينيسوتا، وأريزونا.

واذا بقيت الأرقام على ما هي عليه الآن، فمن المرجح ان يكون مجموع تراب ٢٦٧ مقابل ٢٧٠ لبايدن وإعلان الاخير فوزه بالسباق الرئاسي.